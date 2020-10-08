Bu gece dolu yağacak mı?

Son dakika bilgisine göre Marmara Bölgesi'nde beklenen yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, A Haber'e hava durumu ve doğu yağışıyla ilgili son dakika bilgilendirmesinde bulundu. Bu seferki dolunun İstanbul'da çok etkili olmayacağını belirten Muammer Bil, dolu beklentisinin yerel olduğunu ifade etti. Ekim, Kasım, Aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını vurgulayan Bil, yarın da İç Anadolu'nun iç kesimlerinde lodosun beklendiği belirtildi.

Dolu yağışı şiddetli olacak mı?

Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.

Günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Dolu yağışı neden olur?

Dolu Kümülonimbus bulutlarının altlarında oluşur. Yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğuma meydana gelir. Uzun süre bulut içerisinde nemlenerek dolu taneleri oluşur. Yanı bulutların içerisindeki hava akımının etkisi ile sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar.

0 ile -40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Böylelikle dolular oluşur. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinir. Bulutların içerisinde ne kadar fazla gezinirler ise ve havadaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o derecede dolu üzerindeki katmanlar da artar. Böylece dolular daha büyük hale gelir. Dolular zamanla ağırlaşarak yerçekimin etkisi ile hareket kabiliyetini kaybederler ve yeryüzüne inemeye başlarlar. Böylece dolu yağışları yağmaya başlar.

Bazı dolular fırtınalar sırasında oluşabilir. Böyle durumlar ciddi tehlike yaratır. Çünkü rüzgar etkisi ile dolu tanelerin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık da yeryüzüne ciddi tehlikeler yaratabilir.