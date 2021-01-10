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Dünya Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"
Dünya

Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN'a yaptığı ziyareti hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 10:39:00 -
Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu.

Ziyaret vesilesiyle, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiğini yazdı.

Arnavut siyasetinde Yunan karşıtlığının göze çarptığını yazan Yunan basını "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" ifadelerini kullandı.

İyonya'daki karasularının 12 mil'e uzatılması Arnavutluk ile bir sürtüşme noktası olmadığını altını çizen Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.

Rama'nın ASELSAN ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Başbakanı Rama, Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunmuş, yakın gelecekte Arnavutluk'un şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Star.com.tr

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Yorumlar

selocan

içimizdeki yunan bozuntularıda kesin bozulmuştur bu duruma
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Alï

Sizden ne alacak, sirtakinin modası geçti.
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