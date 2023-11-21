Bu fotoğraf mahalleyi fena böldü: Fazıl Say ile Yılmaz Özdil birbirine girdiler... Gündemi altüst etti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyaca ünlü soprano Pervin Chakar'ı, konserini izledikten sonra sahnede reverans yaparak kutladı ve sanatçının elini öptü. Bu kare mahalleyi ikiye böldü. İşte o tartışmalar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, İstanbul Kadıköy'de "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel'e; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan eşlik etti.

Konser sonrası Pervîn Chakar'ı sahnede tebrik eden Özel'in Chakar'ın elini öpen fotoğrafı ise büyük yankı uyandırdı.

Özgür Özel o anları Twitter hesabından paylaşarak, "İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldık.

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Pervin Chakar da yine sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Chakar "Kapımız herkese, her düşünceye açıktır. Irkçı ve hakaret dolu sözlere sanatımla cevap vermeyi yeğliyorum. Çünkü her şey gelip geçicidir ama sanat daima kalıcıdır." dedi.

Çok değerli takipçilerim. Dün gece Süreyya Operası’nda muhteşem bir geceye tanıklık ettik. Ravel, Delibes, Lehar, Bellini, Strauß, Massenet, Brahms, Dvorak gibi bestecilerin oda müziği eserlerini, operet ve opera aryalarını seslendirdim. Bu tarihi tiyatroda, güzel atmosferde…

— Pervin Chakar (@PervinChakar) November 20, 2023

Özel'in bu jesti CHP cenahında tartışmalara neden oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi Akp’ye hediye edildi!" ifadelerini kullandı.