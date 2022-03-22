Bu fiyatta temkinli olunmalı! Altın alacaklar için rakam verdi

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, altın alacaklara önemli uyarılarda bulundu.

"Fed Başkanı Powell’ın agresif enflasyon duruşunun ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri en son Mayıs 2019 yılında gördüğü seviyelere yükseldi. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor" diyen Özer, şunları kaydetti:

"Halen daha Rusya-Ukrayna arasındaki risklerin masada olması ons altını canlı tutuyor. Buna karşın şu an teknik olarak önemli bir seviye olan 1940 dolar üzerinde yükselmekte zorlanıyor. Teknik açıdan yükselen trend eğilimini koruyan ons altının yükseliş potansiyelini sürmesi adına 1940 dolar üzerine yerleşmesi şart. 1915 desteğinin altında oluşabilecek geri çekilmelerde 1875 dolar destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi olabilir. Buna karşın geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkilerin oluşması için gerekli temel koşullar halen daha bulunuyor. Gram altın yatırımcısı 890 TL üzerinde seyirler korunduğu sürece yükseliş potansiyeli devam edebilir. Buna karşın 940 TL yakınlarından yeni alım için temkinli olmakta fayda olabilir."