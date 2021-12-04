Bu fiyat Bitcoin için çok önemli! Kripto paralarda büyük çöküş ve sonrası

Bitcoin 41 bin dolar bandına kadar geriledi. Fenomenler tarafından manipüle edilen yatırımcı ise şaşkın ve ne yapacağını bilmiyor. Peki düşüş devam edecek mi? En önemli destek noktası nerede? İşte o soruların cevapları.

Bu rakam çok önemli!

Düşüşün seyrini ön göremeyen yatırımcı daha ne kadar düşeceğini bilmediği kripto para yatırımlarıyla ilgili tedirginlik yaşıyor. Dünya genelinde emtiaların değer kaybetmesi kripto para piyasasına da yansıdı. Anlık olarak Bitcoin 41 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin'in yükselen ana trendi günlük bazda 37 bin dolar seviyesinde. 37 bin dolar seviyesinin altına düşmediği takdirde ana yükseliş trendinin devam etti düşünülüyor.