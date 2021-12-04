  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu fiyat Bitcoin için çok önemli! Kripto paralarda büyük çöküş ve sonrası
Ekonomi

Bu fiyat Bitcoin için çok önemli! Kripto paralarda büyük çöküş ve sonrası

2021 yılının son ayında büyük bir boğa koşusu beklenmesine rağmen kripto paralarda deprem etkisi yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin 41 bin dolar bandına kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:52:00 -
Bu fiyat Bitcoin için çok önemli! Kripto paralarda büyük çöküş ve sonrası

Bitcoin 41 bin dolar bandına kadar geriledi. Fenomenler tarafından manipüle edilen yatırımcı ise şaşkın ve ne yapacağını bilmiyor. Peki düşüş devam edecek mi? En önemli destek noktası nerede? İşte o soruların cevapları.

Bu rakam çok önemli!

Düşüşün seyrini ön göremeyen yatırımcı daha ne kadar düşeceğini bilmediği kripto para yatırımlarıyla ilgili tedirginlik yaşıyor. Dünya genelinde emtiaların değer kaybetmesi kripto para piyasasına da yansıdı. Anlık olarak Bitcoin 41 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin'in yükselen ana trendi günlük bazda 37 bin dolar seviyesinde. 37 bin dolar seviyesinin altına düşmediği takdirde ana yükseliş trendinin devam etti düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri
Sağlık

İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri

Dişlerimizi doğal yöntemlerle beyazlatmak için pek çok seçenek mevcut. İşte onlardan bazıları...
Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?

Süper Lig yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Uzun ..
Suyla kaplı toprağı kazan defineci bakın ne buldu
Yaşam

Suyla kaplı toprağı kazan defineci bakın ne buldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, suyla kaplı toprağın altını kazan definecinin ilginç bir madde bulduğu görülüyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay