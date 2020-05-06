Bu fırsatları değerlendirmeliyiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bunun bir şekilde kaymağını diğer alanlarda da yemeliyiz. Böyle fırsatlar kolay oluşmuyor. Türkiye bu süreci doğru bir şekilde geçerse, bu işten ciddi anlamda fırsat çıkacağını görüyoruz” dedi.

Bahçıvan. Yeni dönemde sanayici ve üreticilerin atması gereken adımlara şu sözlerle değindi:

Çin antipatisi Türkiye için bir avantaj

Son dönemde yurtdışındaki tedarikçilerde Çin antipatisi oluştu. Türkiye farklı avantajlarıyla Batı’nın Çin’e alternatif tedarik merkezi olması açısından en önemli alternatiflerden biri. Şu an bize alternatif gözükmüyor. Türkiye’nin bu açıdan önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum.

Hayat bu kadar zorlu bir süreçte bile devam ediyor. Bir kez daha diyoruz ki sanayi sanayi sanayi. Sanayi bir toplumun sigortasıdır. Bu süreçte surekli diyalog içinde olmak gerektiğini görüyoruz. Tüm üyelerimizle de diyalog içindeyiz. Tüm üyelerimize destek vermeye devam ediyoruz. En önemli konulardan birisi de sanayi çalışanlarımızın güvenli bir ortamda çalışmasıdır. Bu konuda bakanlıklarla temaslar içindeyiz. Kendi üyelerimize de bilgilendirme yapmak için çalışmaya başlamış durumdayız. ISO olarak sanayicimize tüm imkanlarımızı kullanacağız.