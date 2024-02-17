Bu fırsat kaçmaz! MediaMarkt stokları eritiyor!
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, geleneksel olarak düzenlediği Stokları Eritiyoruz kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, birbirinden farklı binlerce elektronik ürün satışa sunuldu.
Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, farklı kategorilerdeki ürünleri kapsayan geleneksel Stokları Eritiyoruz kampanyasını başlattı. 19 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanyanın ilk ayağında, akıllı hava temizleyicilerden dizüstü bilgisayarlara, akıllı TV’lerden oyuncu koltuklarına ve akıllı telefonlara kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında 19 Şubat’a kadar;
XIAOMI Mi Air Purifier 4 Akıllı Hava Temizleyici 5.999 TL’den
HP Victus/Core i5-13500H Dizüstü Bilgisayar 24.799 TL’den
ÖNE ÇIKAN VİDEO
GRUNDIG 55 GGO 9900 B 55 inç Smart 4K Ultra HD OLED TV 39.999 TL’den
SAMSUNG Galaxy A54 256 GB Akıllı Telefon 18.499 TL’den
RAMPAGE KL-R56 Oyuncu Koltuğu 5.499 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın Stokları Eritiyoruz kampanyası ilerleyen günlerde farklı ürün kategorilerinde de fırsatlar sunmaya devam edecek. MediaMarkt’ın 97 mağazasında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya, 29 Şubat tarihinde sona erecek.