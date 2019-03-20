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Bu fileler ’çevre’ için

Yakakent İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kursiyerlere ’alışveriş filesi örme eğitimi’ verildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
Bu fileler ’çevre’ için

Yakakent İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kursiyerlere ’alışveriş filesi örme eğitimi’ verildi.


Samsun’un Yakaket ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kursiyer öğrencilere file örme eğitimi verildi.


Farkındalık oluşturarak atık oluşumunu azaltmak için başlatılan projede, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kursiyerler farklı renklerde file üretimi yaptı.



Kaymakamdan kursiyerlere ziyaret


Kursu ziyaret eden Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, bu konuyla ilgili olarak toplumda ’farkındalık’ oluşturulması gerektiğini söyledi. Bahar Kaya, "Artık vatandaşlarımız bu örgü filelerle birlikte alışverişlerini yapmış olacaklar ve doğaya bir katkımız olacak. Projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Çiçek’e, Halk Eğitim Müdürümüz Kadir Çakır’a, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
  1. doğa

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