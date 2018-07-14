Bu faktörler sol göz kapağı seğirmesine yol açıyor

Sol göz seğirmesi uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Ayrıca egzersiz sonrası ya da göz yorgunluğu yaşadığınızda, uzun süre kafein ve sigara tüketildiğinde de görülebilmektedir.

SOL GÖZ SEĞİRMESİ NEDENLERİ

D vitamini eksikliği

D vitamini yetersizliği kalsiyum emilimini azaltarak sol gözde seğirmeye neden olabilir. Göz seğirmenizin nedeni D vitamini eksikliği ise doktorun verdiği D vitamini ilacını kullanmalı ve balık, balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar tüketilmelidir.

B12 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği de sol gözde seğirmenin nedenleri arasındadır. B12 ilaçları kullanarak veya balık, kuzu eti ve dana eti gibi B12 açısından zengin gıdalar ile beslenerek bu eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Alerji

Toz, polen gibi alerjiler de sol gözde seğirmeye yol açabilir. Gözlerin ovulması histamin üretir ve bu sol göz kapağının seğirmesine neden olur.

Bazal Ganglia gibi nörolojik hastalıklar

Bazal Ganglia, hareket kontrolünden sorumlu olan beynin yapısında oluşan bir bozukluktur. Bu hastalık, karbon monoksit zehirlenmesi, kafa travması, aşırı doz ilaç kullanımı, enfeksiyon, karaciğer hastalığı ve tümörler yoluyla beynin hasar görmesinden kaynaklanır.

SOL GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Göz kapağı seğirmesinin yok edilmesi için göz kapağı kasının rahatlatılması gerekir. Diğer bir deyişle gözleri kapamak ve dinlendirmek faydalı olur. Geçmeyen durumlar da ise, bir göz doktoruna başvurmak gereklidir.