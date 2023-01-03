Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

Pentagon Lockheed Martin ile 30 milyar dolar değerinde F-35 ihalesi imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon savunma devi Lockheed Martin'e 7,8 milyar dolarlık ek F-35 sözleşmesi imzalayarak toplam ihale bedelini 30 milyar dolara çıkardı.

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada Lockheed Martin firmasına F-35 uçakları için 7.8 milyar dolarlık bir sözleşme değişikliği ihalesi hakkını verdiğini duyurdu.

Toplam değer 30 milyar dolar

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu değişiklik 127 adet F-35 Lot 16 uçağının tedarik kapsamını genişletmektedir" denildi.

Duyurulan ek sözleşme, şirket ile Pentagon arasında 398 adet F-35 teslimatı için yapılan toplam anlaşmayı 30 milyar dolara çıkarıyor.

Ankara-Washington hattında F35 gerginliği

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.