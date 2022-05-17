Bu ekmeği yiyen fırında nöbet bekliyor! ‘Atatürk’ demem diyen Canan yan çizdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı üzerinden başlatılan eylemler sırasında tükürdüğünü yaladı!..

"Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yıkım sürecinin başlatıldığı Atatürk Havalimanı’na gitti.

İktidarın, İstanbul Havalimanı'nı Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için Atatürk Havalimanı'nı kapatmaya çalıştığı yalanını yineleyen Kaftancıoğlu, "Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracağız. Yasadışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesi sokanlardan hesap soracağız. Fakirin tek bir kuruşunu cebine atmak üzere buraya teklif verenlerden CHP iktidarında hesap soracağız" dedi.

"Atatürk demem" demişti

Kaftancıoğlu yaptığı bir konuşmada 3 kez "Mustafa Kemal" demişti. Bunun üzerine, “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.”