Bu duruma başkası düşse insan içine çıkamaz! Bakanlık’tan Kılıçdaroğlu’na peş peşe goller

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Türkiye'nin kamu özel sektör işbirliği ile hayata geçirilen projelerle ilgili ortaya attığı ek süre iddialarına tek tek cevap verdi.

Gerçeğin yarısı tam bir yalandır

“Gerçeğin yarısı, tam yalandır.” hatırlatılarak verilen cevapta "CHP Genel Başkanı’nın Kamu Özel Sektör İş Birlikleri ile ilgili Grup Toplantısı’nda söyledikleri “tam bir yalandır” müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek “gerçeğin yarısını” ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür." denildi.

GERÇEĞİN YARISI 1 / Kılıçdaroğlu’nun ifadesi: “Gebze – Orhangazi – İzmir (Osmangazi Köprüsü dâhil), sözleşme tarihi 15.03.2013; 22 yıl 4 aylık süre içinde Köprüyü teslim edecek… Buna 834 gün ek süre veriyorlar.”

GERÇEĞİN TAMAMI 1: Gebze – Orhangazi – İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) İşinde; - İlave Bornova Viyadüğü, Umurbey - Ovaakça Varyantı, Bursa-Susurluk Varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verilerek, 15 yıl 4 ay olan işletme süresi 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edilmiştir.

GERÇEĞİN YARISI 2 / Kılıçdaroğlu’nun ifadesi: “Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri-Paşaköy kesimi (3. Boğaz Köprüsü dâhil) 10 yıl 2 ay 20 gün bunun da sözleşme süresi… 536 gün ek süre veriyorlar.”

GERÇEĞİN TAMAMI 2: Mahmutbey-Odayeri arası 2x3 yerine 2x4 şerit olarak yapılması, Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile Bağlantı Yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 929 gün işletme süresi verilerek 7 yıl 8 ay 20 gün olan işletme süresi 11 yıl 4 ay 8 gün olarak revize edilmiştir.

GERÇEĞİN YARISI 3 / Kılıçdaroğlu’nun ifadesi: “Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri Kesimi 7 yıl 9 ay 12 gün sonra teslim edilecek; 2222 gün ek süre veriyorlar”

GERÇEĞİN TAMAMI 3: Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri) Kesimi İşinde; güzergâh değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10.950 m uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresi 9 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edilmiştir.

GERÇEĞİN YARISI 4 / Kılıçdaroğlu’nun ifadesi: “Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy-Akyazı Kesimi, sözleşmeye göre teslim süresi: 6 yıl 9 ay 12 gün… 2222 gün buna da ek süre veriyorlar.”

GERÇEĞİN TAMAMI 4: Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı) Kesimi İşinde; güzergâh değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 5 adet toplam 18.700 m uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 3 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresi 8 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edilmiştir.

GERÇEĞİN YARISI 5 / Kılıçdaroğlu’nun ifadesi: “Ankara Niğde Otoyolu’na 1397 gün ek süre”

GERÇEĞİN TAMAMI 5: Ankara-Niğde Otoyolu İşinde; Ankara - Ahiboz arası (30 Km) 2x3 yerine 2x4 yapılması, ilave K0 ve Karagedik Kavşakları ile Temelli - Ahiboz Bağlantı Yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1901 gün işletme süresi verilerek 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresi 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edilmiştir.