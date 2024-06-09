Bu durum hafife alınıyor! Aman komalık olmayın

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, tüm Türkiye'ye etkisi altına alan sıcak havalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sıcak hava dalgalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, "Güneş çarpmaları güneş ışınlarının verdiği zarar sonrasında, vücut ısısının 40 derece üstüne çıkması sonucunda vücutta gerçekleşen sıvı kaybı sonucunda oluşan bir klinik durumdur. Bu durumda sıvı kaybına bağlı olarak iç organlarda hayatı tehdit eden değişimler meydana gelmektedir. Güneş çarpmaları karşımıza baş ağrısı, bulantı kusma, şuur değişikliği ve komaya kadar giden durumlarla karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra hastalarda, kızarık, kuruluk, ağrılı bir cilt ve bazen de aşırı terleme görülebilir. 65 yaş üstü hastalar ve 5 yaş altındaki çocuklar, gebeler ve kronik rahatsızlıklardan hipertansiyon, şeker, kronik böbrek yetmezliği ve kanser hastaları risk altındadır. Güneş çarpması gördüğümüzde ne yapmamamız gerekiyor onu anlatmamız gerekiyor. Güneş çarpan bir hastayı şuuru da kapalıysa kesinlikle bir şeyler yedirip içirmemeliyiz. Alkol koklatılmamalıdır ve katı gıdalardan kaçınılmalıdır. Güneş çarpan bir hasta, öncelikle en yakın bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Sağlık kuruluşuna ulaştırılmadan önce ise hasta güneş görmeyen serin bir yere alınarak üzerinde ki giysiler gevşetilmelidir. Şuuru açık olan hastalar için sıvı desteği sağlanmalıdır. Ülkemiz için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında hastalarımızın dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Bunun yanın sıra koruyucu ek tedbirler de öneriyoruz. Bu saatlerde dışarı çıkacak olan vatandaşlarımız, sıvı alımlarına dikkat etmeli, sıcak havalarda yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, terlemenin fazla olduğu saatlerde mineral alımına dikkat edilmeli ve doğru renk giysiler seçilmelidir" dedi.