Bu düpedüz "kol" böreği

Karsu Dönmez'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte sigara böreği yaptığı görüntülerin ardından İBB yönetiminin bir konser için Karsu Dönmez'e 170 bin lira ödediği ortaya çıktı.

İstanbullu'ya hizmet götürmeyen İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterildi. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez ile kamera karşısına çıktığı görüntüler ise İmamoğlu'nun YouTube hesabında paylaşıldı. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için yüklü miktarda para vermesi ve kamera karşısına geçerek salata şov yapması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İBB kasasından astronomik bir geliri cebine koyan genç şarkıcı, İmamoğlu’nun reklam kokan videosunda da sahne almış oldu.

Bir konser için 170 bin lira

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir konser için Karsu Dönmez'e 170 bin lira vermesi sosyal medyada tepkiyle karşılanırken ikilinin yeni görüntüleri çok konuşuldu.

Konsere para var, yürüyen merdivene yok

Dönmez konserine para ayıran İBB yönetiminin metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazılarını tasarruf gerekçesiyle kapatıp tasarruf yaptığını belirtmişti.

Yenikapı'da "israf" şovu

Göreve geldiği ilk günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine algı yaparak adını ön plana çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araç israfı var" diyerek Yenikapı'da adeta şov yapmıştı. Şov bittikten sonra ise önceki yıllara göre daha fazla ve daha lüks araç kiralayan İmamoğlu yönetimindeki İBB, 146 adet araç kiralamak için bir ihale daha açtı. Ayrıca İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazmış, bu yazıda Başakşehir'deki hastane açılışı öncesi hastanenin bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyete geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülmesi talep edilmişti. İBB yönetimi ise "2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebi tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.