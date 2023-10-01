Bu dönerciyi yerinden oynatan karnını bedavaya doyuruyor

Denizli’de 25 yıldır dönercilik yapan 58 yaşındaki İsmail Ayyıldız, ilginç bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine kendini yumruklatan esnaf, nefesi kesilir ya da yerinden 1 santimetre oynarsa müşterisine yemeği bedava verecek. Kendi kurallarını da koyan esnaf, sadece mide bölgesine yumruk attırıyor. Çalışanlardan biri 3’e kadar sayıyor, 3 denildiğinde müşteri yumruğu vuruyor. Eğer işletmeci yerinden 1 santimetre oynar ya da nefesi kesilirse müşterisine yemek ısmarlıyor. Şu ana kadar yarışmayı kazanan olmadığı için esnaf yeni müşterilerini bekliyor. 40 yıldır karate ile ilgilendiğini kaydeden 58 yaşındaki işletmeci İsmail Ayyıldız, bu uygulamanın sadece kendi işletmesinde olduğunu ifade etti. Ayyıldız, “Bu yarışma ülkemizde ve dünyada ilktir. Yarışmanın kuralları şöyle; midemize yumruk atılıyor. 3’e kadar sayıyoruz. Üç denilince müşterimizin vurması gerekiyor. Karşı tarafın da bir vurma hakkı var. Vuran kişi nefesimi keserse veya beni yerimden 1 santimetre oynatırsa kazanmış oluyor. Döneri bedava yemiş oluyor. Yoksa biz kazanmış oluyoruz. Dönerin bedeli neyse onu alıyoruz” dedi.

“Elimi duvara vurmuş gibi hissettirdi”

Yarışmaya bugüne kadar İranlı boksör, İskoçya’dan turist olarak Denizli’ye gelen Inga Veku ve birçok müşteri, yemek yemek için gittikleri dönercinin dikkat çeken yarışmasına katıldı. Ayyıldız, yarışmanın nasıl olduğunu anlattıktan sonra şansını deneyen turist kadın kaybetti. Inga, “Şansımı denedim olmadı. Çok şiddetli bir şekilde yumruk attım ama elimi duvara vurmuş gibi hissettirdi. Bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Güzel bir yarışma ama bunu daha güçlü insanların denemesi gerekli” dedi.

Müşteriler kazanmak için şansını denese de kazanan esnaf oluyor

Döner yemek için gelen müşterilerden Sezai Düzcan, yarışmaya katıldıktan sonra ne kadar zor olduğunu anlatarak, “Maalesef kayıp ettik, kaya gibi İsmail abimiz, kendisini tebrik ederim. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha güçlendikten sonra İsmail abim de biraz yaşlandıktan sonra belki yerinden oynatırım. Çünkü bu güç kuvvetle kendisini yıkmamız mümkün değil ”diye konuştu.

İşletmeye gelerek şansını deneyen müşterilerden Ramazan İlhan, “Sürekli arkadaşın dükkanına geliyoruz. Yemekleri gerçekten güzel. Yarışmaya katılarak şansımızı denedik, olmadı. Şansımızı inşallah bir dahaki sefere deneyeceğiz artık” dedi.



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