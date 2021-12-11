Bu diyet kasları eritiyor. Bilim adamları açıkladı!

Zayıflamak isteyenlerin en büyük hatası açlık diyetleridir. Kilolar çoğu insanın problemi olmuştur. Kilo verme deyince aklımıza gelen en temel şey yediklerimizi iyi sindirebilmemizdir. Sağlıklı kilo vermek için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte cevabı...

Düşük karbonhidrat kas zayıflatıyor

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, hem düşük karbonhidratlı hem de yüksek proteinli diyetler, su ağırlığını ve kasları kaybetmeye yol açacağı için sağlığa zararlıdır.

Sağlıklı kilo kaybı için bazı ipuçları