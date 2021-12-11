Bu diyet kasları eritiyor. Bilim adamları açıkladı!
Kas kaybetmeden kilo vermenin ipuçları
Zayıflamak isteyenlerin en büyük hatası açlık diyetleridir. Kilolar çoğu insanın problemi olmuştur. Kilo verme deyince aklımıza gelen en temel şey yediklerimizi iyi sindirebilmemizdir. Sağlıklı kilo vermek için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte cevabı...
Düşük karbonhidrat kas zayıflatıyor
Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, hem düşük karbonhidratlı hem de yüksek proteinli diyetler, su ağırlığını ve kasları kaybetmeye yol açacağı için sağlığa zararlıdır.
Sağlıklı kilo kaybı için bazı ipuçları
- Her gün 30 dakika bir tür fiziksel aktivite yapın.
- Kadınlar günde 1200-1500 kalori tüketmeli.
- Haftada 2 kilodan fazla kilo vermek sağlıksızdır.
- Yavaş kilo verenlerin daha sonra kilolarını korumaları daha olasıdır.
- Günlük kalorinizin yüzde 30'undan fazlası yağdan gelmemelidir.
- Diyetinize her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze ekleyin.
- Kendinizi haftada birden fazla tartmayın.
- Dengeli beslenin ve hiçbir besin grubunu tamamen yok saymayın.