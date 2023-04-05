Bu dev kritik proje ile karbon salınımı yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azalmış olacak, enerji üretimi artacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Sakarya’daki fabrikalarının çatısına kurduğu GES ile tüm elektriğini güneşten karşılayan ESKA, yıllık karbon salınımını yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azaltacak.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımları her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Sakarya’da 1’nci OSB’de yer alan tesislerinden dünyanın birçok ülkesine gönderdiği doğalgaz ekipmanları ile şehrin önde gelen firmalarından olan ESKA, fabrikalarının çatısına kurduğu GES ile tüm elektriğini güneşten karşılıyor. Fabrika bu santral ile yıllık karbon salınımını yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azaltmayı hedefliyor. Konuya ilişkin olarak kurdukları yenilenebilir enerji santrali hakkında konuşan ESKA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çalapkulu, 1968’den bugüne üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren, sürekli ilkleri ve yenileri gerçekleştirmiş bir firma olduklarını aktardı.



“Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye başladık”

Firma olarak daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çaba gösterdiklerini aktaran Çalapkulu, “3 milyon adet üretim kapasitesi ile birçok laboratuvar ve bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip olan Sakarya’daki tesislerimizde Doğalgaz Ekipmanları alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede de geleceğe ve gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmak sıfır emisyon hedefi ile Sakarya 1. OSB deki fabrikalarımızın üzerinde 2 bin 253 kWp kapasiteli güneş enerji santrali kurarak güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye başladık. ESKA yaptığı bu hamle ile gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için doğayı koruyacak, karbon ayak izini, sera gazı salınımını, hava, su ve radyasyon kirliliğini azaltacak, küresel ısınma ve iklim değişikliği için yapılan global mücadeleye önemli bir destek verecektir” dedi.

Spot piyasada elektrik fiyatları..

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1642 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,35 azalışla 987 milyon 116 lira oldu.

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Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 15.00'te 1642 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 75 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 83 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1500 liradan işlem gördü.

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