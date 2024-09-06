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Medya Bu darbeciler de hak ettikleri cezalara çarptırılamayacaklar! Çünkü…
Medya

Bu darbeciler de hak ettikleri cezalara çarptırılamayacaklar! Çünkü…

Yeniakit Publisher
2024-09-06 10:25:00 - 2024-09-06 10:40:41
Bu darbeciler de hak ettikleri cezalara çarptırılamayacaklar! Çünkü…

Doğruhaber yazarı Bekir Tank, Türkiye’de darbecilerin hak ettikleri cezaları alamadığını belirtti. Tank, darbecilerin milletin iradesine karşı düşmanca tutumlarını eleştirerek, hükümetin bu konuda zayıf kaldığını iddia etti. Bekir Tank, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

Doğruhaber yazarı Bekir Tank, Türkiye’de darbecilerin hak ettikleri cezaları alamadığını belirtti. Tank, darbecilerin milletin iradesine karşı düşmanca tutumlarını eleştirerek, hükümetin bu konuda zayıf kaldığını iddia etti. Bekir Tank, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin biricik ayrıcalıklı sınıfı darbecilerdir, namı diğer azgın azınlıktır. Ne kanunlar söker onlara ve ne de kendilerinin yaptıkları anayasalar… Her daim haklıdırlar ve her daim hak onlardadır.

Milletin iradesinin baş düşmanıdırlar. Daha açık söyleyelim, milletin düşmanıdırlar. Bunun da biricik nedeni, milletin Müslüman olmasıdır.

Üzerinden yüz yıl geçti, ama darbecilerin açtığı savaş nedeniyle, darbeciler ile millet bir çeşit savaş hali yaşamaktadırlar. Bunun bilincinde olan millet, başından beridir her kim kendi iradesini hiçe sayan ve sahip olduğu inanç nedeniyle kendisine savaş ilan etmiş olan bu azgın güruhun karşısında yer aldıysa, onun yanında yer alagelmiştir. Velev ki bu karşıtlık sadece bir santim kadar az olsun…

(...) İktidarda milletin iradesiyle seçtiği bir hükümet olmasına rağmen, darbeciler tıpkı Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarındaki gibi davranmaktan ve milletin bu iradesine karşı kılıç çekmekten korkmuyorlar. Aksine hükümeti bile korkutabiliyorlar.

Mesela, hükümet, daha önce E-Muhtıraya karşı gösterdiği tepkiyi malum teğmenlere karşı gösterememiştir. Millet, hükümetten bu darbe çığırtkanlarına hak ettikleri cevabı vermesini beklerken, hükümetin sözcüsü, "Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur" sözleriyle darbecilerin sırtını sıvazlayabiliyor.

Darbecilerin bugüne kadar hak ettikleri cezalara çarptırılamadıklarını söylememiz de bu tür zaaflar nedeniyledir. Muhalefet olduklarında da kendilerinden olmayanlara hakaretlerinden ve zulümlerinden zerre kadar taviz vermediler.

Sonuç olarak, milletin iktidardan beklediği, darbecilerin hükümranlıklarının son bulduğu bir Türkiye’de yaşamaktır. Bunun da yolu, herkesin temel insani haklarını garanti altına alan ve dolayısıyla adaleti esas alan bir anayasadır.

(...)

Millet mi? Tabii ki, her zaman olduğu gibi şimdi de sadece dualarıyla değil, canıyla da her türlü hayırlı girişiminizin yanındadır. Yeter ki, isminizle, yani adaletle müsemma olunuz…"

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Yorumlar

HAYAL

MAALESEF BU DURUM OKULLAR HALA KÖTÜ ELLERDE OLDUĞUNUN İSPATI. EĞİTİME ÖNEM VERMEYEN KENDİ BİNDİĞİ DALI KESİP CHP ZİHNİYETLİ BİR İKTİDAR VAR.

kayserili

yigit bulut kovulmali, bu adam bir ajandir ve gorevi Reisin kafasini karistirip yanlis kararlar almasini saglamak
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