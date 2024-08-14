  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok

ABD ve İngiliz aklı devrede! S-400'ler aktifleştirildi

Türkiye Siper füzesini geliştirdi! Ankara'ya verilmeyen füzeler için ABD son kararını duyurdu

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiyor! İstanbul Milletvekili 'Yuvama dönüyorum' dedi

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM’den sonra YÖK’ten de açıklama geldi

Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”

14 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

14 Ağustos 1943: Ahmed Irsoy'un vefatı (Hatip/Muallim)

ABD'nin katil İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına tepki

BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemiyle toplandı
Yerel 'Bu daire çok güzelmiş' deyip 6.kattan atladı!
Yerel

'Bu daire çok güzelmiş' deyip 6.kattan atladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 12:25:00 -
'Bu daire çok güzelmiş' deyip 6.kattan atladı!

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Begüm İşmen, inşaat halindeki bir binaya gelerek, "Bu daire çok güzelmiş, aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" dedi, 6. kata çıktı ve kendisini boşluğa bıraktı. Genç kızın arkasında bıraktığı notta ise "Böyle olmasını istemiyordum, ailemden özür dilerim" yazdığı ortaya çıktı.

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Begüm İşmen, inşaat halindeki bir binaya gelerek, "Bu daire çok güzelmiş, aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" dedi, 6. kata çıktı ve kendisini boşluğa bıraktı. Genç kızın arkasında bıraktığı notta ise "Böyle olmasını istemiyordum, ailemden özür dilerim" yazdığı ortaya çıktı.

Bursa, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına, "Bu daire çok güzelmiş. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek çıkan Begüm İşmen (19), kendini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi. Genç kızın bıraktığı notta "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" ifadeleri yer aldı.

Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 2'nci Meşe Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi.

KATTA GEZDİ VE SONRA...

Binanın önüne gelen Begüm İşmen, iddiaya göne, burada bulunan görevliye "Bu daire çok hoşuma gitti. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek 7 katlı binanın 6'ncı katına çıktı.

Katta bir süre gezen genç kız, "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" yazılı not bıraktıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Begüm ağır yaralanırken, görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Begüm, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23