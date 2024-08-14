'Bu daire çok güzelmiş' deyip 6.kattan atladı!

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Begüm İşmen, inşaat halindeki bir binaya gelerek, "Bu daire çok güzelmiş, aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" dedi, 6. kata çıktı ve kendisini boşluğa bıraktı. Genç kızın arkasında bıraktığı notta ise "Böyle olmasını istemiyordum, ailemden özür dilerim" yazdığı ortaya çıktı.

Bursa, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına, "Bu daire çok güzelmiş. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek çıkan Begüm İşmen (19), kendini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi. Genç kızın bıraktığı notta "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" ifadeleri yer aldı.

Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 2'nci Meşe Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi.

KATTA GEZDİ VE SONRA...

Binanın önüne gelen Begüm İşmen, iddiaya göne, burada bulunan görevliye "Bu daire çok hoşuma gitti. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek 7 katlı binanın 6'ncı katına çıktı.

Katta bir süre gezen genç kız, "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" yazılı not bıraktıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Begüm ağır yaralanırken, görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Begüm, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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