Bu dağı görenler şaşırıp kalıyor! Adeta bir King Kong
Kars'ta bulunan dağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. King Kong'u andıran dağ fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.
Kars'ın Selim ilçesinde bulunan bölgedeki vatandaşlar tarafından “Döşkaya” olarak bilinen dağ, uzaktan King Kong’un kafasına benziyor. İnsanları hayrete düşüren dağın, Hollywood’un fantastik canavarı King Kong’u andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.
“Goril gibi görünüyor”
Dağın goril kafasına benzediğini ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, “Burası Selim Döşkaya mevkii, doğa fotoğrafı çekerken arkamdaki siluetine gorile benzediğini fark ettim. Yani görüntü olarak ta tıpa tıp goril gibi görünüyor.
Kars'ta goril kafasına benzeyen dağ, fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor. Bulutlu havada bölgeye gelen fotoğrafçılar, farklı açılardan dağın fotoğrafını çekiyor.