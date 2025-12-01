Bu da zenginlerin yeni oyuncağı! Sadece 50 adet üretilecek!
Japonya'da satışa sunulmaya hazırlanan yeni makine, insanları çamaşır gibi yıkayacak! Prototip olarak tasarlanan ürün daha sonra ABD'li bir tatil şirketinin telefonuyla üretime geçti. Ürün yoğun ilgi gördü.
Çamaşır makinesi mantığıyla çalışan ürün kullanıcıların kapsülün içine uzanmasıyla yıkama işlemini başlatıyor. Kullanıcı sadece müzik seçiyor. Satışa sunan firmanın yetkilileri sadece bedeni değil ruhu da yıkamayı hedeflediklerini açıkladı. Cihaz temizlik işlemi boyunca kullanıcının kalp atışlarını ve hayati belirtilerini kaydediyor.
FİYATI KÜÇÜK BİR SERVET!
Makine önce sadece prototip olarak tasarlandı. ABD'li bir tatil şirketi, prototipin ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini öğrenmek için iletişime geçtikten sonra, firma bunu gerçek anlamda üretmeye karar verdi.
SADECE 50 ADET ÜRETİLDİ!
Firma üründen 50 adet civarında üretmeyi planladığını ürünü özel kılanın nadir bulunması olduğunu belirtti. Yerel basında, perakende satış fiyatının 385 bin dolar olacağı bildirildi.