Bu da yalan çıktı! Göç İdaresi'nden o görüntülere yalanlama

Birtakım Twitter hesaplarında, göçmen vatandaşlar ahlaksızca yalanlarla hedefe kondu.

Paylaşılan videoda, kaçak göçmenlere "İsteyen yemek yesin isteyen kampa gitsin. Kampa gidişiniz de bedava, yemek de bedava" diyen bir ses duyuldu.

Video, "Bunlardaki keyif paşa torununda yok." ifadeleri ile servis edildi.

Göç idaresi Başkanlığı sınır dışı edilmek üzere başkanlığa getirilen sığınmacılara ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayımlanan görüntülerin bir Avrupa ülkesinden çekildiğini bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göç idaresi Başkanlığı tarafından sosyal medyada "sınır dışı edilmek için Göç İdaresi'ne getirilen sığınmacılara bizim paralarımızla böyle hizmet ediliyor" başlığı altında paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu görüntülerin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığı, bir Avrupa ülkesinde çekildiği belirtilen açıklamada, görüntülü paylaşan sosyal medya kullanıcısının da Göç İdaresi çalışanı olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu ifade edildi.