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Sosyal Medya Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu
Sosyal Medya

Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 14:08:00 -

Pakistan sokaklarında yerel halka hizmet veren seyyar dişçi görenleri şoke etti.

Pakistan'ın sokaklarında dolaşan seyyar dişçi, alışılmadık yöntemleriyle dikkat çekiyor. Diş problemleriyle karşılaşan yerel halk, diş eşyaları ve özel macunlarla dolu tezgahını gezen bu satıcıya rastlıyor. Müşteriler, eksik dişlerini tamir ettirmek veya yenileriyle değiştirmek için ödeme yapıyorlar.

 Seyyar dişçi, müşterinin diş etlerine macun sürdükten sonra seçtiği protez dişleri yerleştiriyor. Bu olağandışı görüntüler, Pakistan sokaklarında şaşkınlık yaratırken, bir Türk ziyaretçinin kaydettiği video sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu. Seyyar dişçinin pratik çözümleri ve sokaklarda sunduğu hizmet, insanların dikkatini çekmeyi başarıyor ancak sağlık açısından da tartışmalara yol açıyor.

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