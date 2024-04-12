  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bu da şehirlerarası hırsızlık vakası
Yaşam

Bu da şehirlerarası hırsızlık vakası

Yeniakit Publisher
2024-04-12 12:16:00 -

Eskişehir'den Bursa'ya hırsızlık için giden iki kadın 'pes' dedirtti.

Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. (25) ve Emine D. (20) olduğu belirlendi. 

Hırsızlık yaptıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyorlar

Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ne geldiklerini kaydedildi. Bursa'ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi'nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tek kareye 3 şehir sığdı! İstanbul'un havası temizlendi
Tek kareye 3 şehir sığdı! İstanbul'un havası temizlendi

Yaşam

Tek kareye 3 şehir sığdı! İstanbul'un havası temizlendi

Bu mahallenin muhtarları 67 yıldır aynı aileden
Bu mahallenin muhtarları 67 yıldır aynı aileden

Yaşam

Bu mahallenin muhtarları 67 yıldır aynı aileden

Acı bilanço açıklandı: 48 kişi öldü binlerce kişi yaralandı
Acı bilanço açıklandı: 48 kişi öldü binlerce kişi yaralandı

Gündem

Acı bilanço açıklandı: 48 kişi öldü binlerce kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23