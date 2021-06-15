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Bu da sana kapak olsun Pensilvanya köpeği Emre Uslu!

NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağına giderek selam verdiği anlara ilişkin bir fotoğraf karesi üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışan Emre Uslu gibi FETÖ'nün itlerinin algı operasyonu, çekilen görüntülerle yerle yeksan oldu. Uslu'nun Erdoğan'la, ABD Başkanı karşısında el pençe divan duran Ecevit'le kıyasladığı fotoğraf da 'fos' çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 18:26:00 - 2021-06-15 18:35:30

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi yürüttü. Fransa, Yunanistan, İngiltere, ABD gibi birçok ülke lideriyle verimli görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, bir takım iş birlikleri gerçekleştirdi.

Türkiye'nin itibarını bir kez daha gösteren NATO Zirvesi'nde, uluslararası bazı medya organları ve FETÖ'nün itleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. 

Biden, Erdoğan'ın ayağına gelerek selam verdi

NATO toplantısından önce liderlerin bir araya geldiği salonda, ABD Başkanı Joe Biden, iki yanında oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağına gelerek selam verdi. Erdoğan, kendisine selam vermek için yanına gelen Biden'ı görünce ayağa kalktı. Bir takım yabancı medya, Erdoğan'ın ayağa kalktığı sırada bir anı manipüle ederek algı operasyonuna girişti. 

FETÖ'nün itlerinden algı operasyonu

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında yükselen itibarını zedelemek isteyen yabancı medya ve solak medyanın yanı sıra darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün itleri çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, ayağa kalktığı andaki fotoğraf karesini paylaşan firari FETÖ'cü Emre Uslu, paylaşımına "Erdoğan: Elini ayağını öpeyin affet beni." şeklinde aşağılık bir yorumda bulundu.

Erdoğan ile Ecevit'in fotoğrafını kıyasladı

Uslu, bir kare üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonuna öyle çok inanmış olmalı ki, Erdoğan'ın fotoğrafı ile Ecevit'in, ABD Başkanı karşısında el divan pençe duruşunu kıyasladı. İki fotoğrafı karşılaştıran Uslu, "Muhalefete söylediği her şeyi yalayıp yutmadan gitmeyecek. Bir kare daha tamamlandı." ifadelerini kullandı.

AA, kirli operasyonu çökertti

Ancak, FETÖ'nün itleri tarafından yapılan algı operasyonu Anadolu Ajansı'nın (AA) çektiği görüntülerle patladı. AA'nın çektiği videoda fotoğrafın kirli bir operasyona hizmet ettiği anlaşılırken; FETÖ'cülerin Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışırken ne denli rezil olduklarını yeniden gösterdi.

Ecevit'in Türkiye tarihine kara leke olarak geçen fotoğrafı

Bülent Ecevit, 1999 yılında ABD’ye düzenlediği ziyaret kapsamında Başkan Bill Clinton ile Oval Ofis’te bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sırasında Clinton'ın rahat tavırları dikkat çekmişti. Clinton kanepeye dayanarak Ecevit’i dinlerken, Türkiye Başbakanı Ecevit ise el pençe divan bir şekilde ABD Başkanının önünde ayakta dikilmişti.

Bugün ise Türkiye, AK Parti ile birlikte dünya kamuoyunda saygınlığını kazanarak Erdoğan liderliğinde itibar edilen ülke haline geldi. 

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