Bu da olmaz dediğiniz şey, oldu: Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Donduran lazer tabancası sonunda icat edildi

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nden bir profesör, Batman evreninin efsanevi kötü adamı Mr. Freeze'in kullandığına benzer bir dondurucu ışın tabancası icat etti.

Mekanik ve uzay mühendisliği profesörü Patrick Hopkins, 1997 yapımı "Batman & Robin" filminden esinlenerek yaptığı dondurucu ışının gerektiği gibi çalıştığını öne sürdü. Söz konusu filmde Mr. Freeze'i Arnold Schwarzenegger canlandırmıştı. Bu karakter, düşmanlarını belli bir mesafeden anında dondurabilen buz gibi bir ışık huzmesi fırlatan tabancası sayesinde Türkçesiyle "Bay Dondurucu" adını almıştı. Öte yandan Hopkins'in asıl amacı, uzay araçlarında ve yüksek irtifa uçaklarında elektronik cihazları soğutmak için yeni bir yol bulmaktı.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmayla ilgili açıklamasında bilim insanı, "Şu anda birincil sorunumuz bu. Gemideki pek çok elektronik cihaz ısınıyor, ancak soğumalarının bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nden 750 bin dolarlık hibe alan Hopkins, bir yüzeyi hedef alarak soğutabilen küçük bir plazma lazeri tasarladı.

Hopkins'in aktardığına göre uzay araçlarında soğutma için hava kullanmak neredeyse imkansız. Çünkü çok az hava var. Bu yüzden astronotların yanlarında soğutma sıvıları getirmesi gerekiyor. Anca bu da aracın ağırlığını artırdığı için verimli bir yöntem değil. Hopkins ve ekibi, hakemli bilimsel dergi ACS Nano'da yayımlanan yeni makalelerinde kendi geliştirdikleri prototipin, genellikle "maddenin dördüncü hali" diye anılan plazmanın alışılmadık bir fiziksel özelliğinden yararlandığını açıkladı.

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Buna göre bir plazma jeti, bir yüzeye hızla çarptığında onu ısıtmadan önce soğutabiliyor. Önceki deneylerde Hopkins ve meslektaşları, bir plazma jetinin altın kaplamalı bir yüzeyi ısıtmadan önce soğuttuğunu bulmuştu.

Ekibin tam da bu özelliğe odaklanarak geliştirdiği cihaz, yüzeyin sıcaklığını sadece birkaç mikrosaniyede birkaç derece düşürülebiliyor.

Hopkins'e göre bu özellik, uzayda veya aşırı yüksek irtifalarda elektronik sistemlerin sıcaklığında fark yaratmak için yeterli olabilir.

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