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Gündem Bu da oldu! Uyuşturucuyu taksiyle dağıttılar
Gündem

Bu da oldu! Uyuşturucuyu taksiyle dağıttılar

İstanbul’da kökünü kurutma operasyonu düzenlendi. 161 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aralarında uyuşturucu dağıtımı yapan taksi şoförleri de vardı. Detaylar CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli ve kameraman Mehmet Bulut'un haberinde.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 08:04:00 -
Bu da oldu! Uyuşturucuyu taksiyle dağıttılar

Müşteri taşıma bahanesiyle direksiyon başına geçtiler. Taksilerle uyuşturucu ticareti yaptılar. Ama oyunları uzun sürmedi. Eş zamanlı baskınlarla köşeye sıkıştılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ise harekete geçti. Hedefte, uyuşturucu ticareti yapan 175 şüpheli vardı.

Aylar süren takip sonuç verdi. Bazı şüphelilerin ise kuryelik yaparak uyuşturucu ticareti yaptığı saptandı. Ve operasyon vakti geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerini yakalamak için adreslere gitti. Her yeri didik didik aradı. "Kökünü kurutma" operasyonunda, 161 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda dikkat çeken bir detay vardı, o da taksiler. Şüpheliler yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi taksiler aracılığı ile dağıtıyordu.

Nefes kesen operasyonda narkotik köpeği Kimi'nin de etkisi büyüktü. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyi buldu.

Baskınlarda 60 taksi, 35 motosiklet ve 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
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