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Gündem Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü
Gündem

Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Elazığ'daki mitinge gideceği güzergahına asılı, üzerinde "Ne Kürdistan'ı ulan!! Hayali Kürdistan olanın, sonu kabristan olur" yazılı pankart, İP'lileri rahatsız etti. İP Elazığ yönetiminin Emniyet'e başvurusu ile Akşener şehre gelmeden pankart söküldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:46:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınının kız kardeşine küfür etmesinden sonra başka bir skandalda Elazığ'da yaşandı.

Terörle mücadele mesajından da rahatsız oldular!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da vereceği miting alanına ulaşmak için kullanacağı güzergaha asılan, üzerinde "Ne Kürdistan'ı ulan!! Hayali Kürdistan olanın, sonu kabristan olur" yazılı pankarttan rahatsız oldu.

İP'lilerin başvurusu ile söküldü

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, MHP teşkilatı tarafından asılan pankart ve MHP'nin miting alanı yakınında açtığı üye çadırı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. İP'lilerin girişimleri sonrasında pankart sökülürken, üye çadırı bulunduğu yerden  kaldırıldı.

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