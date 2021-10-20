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Dünya Bu da oldu! Domuz böbreği, insana nakledildi
Dünya

Bu da oldu! Domuz böbreği, insana nakledildi

Dünyada ilk kez yapılan bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbreklerinin kullanıldığı belirtildi. Öte yandan İslam'da ve Musevilikte haram olan domuzdan organ nakli yapılması dikkat çekerken Müslümanlar ile Yahudiler için tartışma konusu olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:46:00 -
Bu da oldu! Domuz böbreği, insana nakledildi

ABD'nin New York şehrinde NYU Langone Health'te dünyada ilk kez yapılan bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Böbrek nakli gerçekleştirilen insanın bağışıklık sistemi ani bir tepki vermezken, ilk kez yapılan operasyon organ naklinde çığır açacağı iddia edildi.

Domuzun genetiğiyle oynandığı belirtildi

Reuters'ta yer alan habere göre, operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Böbreklerin nakledildiği hastanın ise beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi olduğu ve ailesinin onayıyla bu operasyonun gerçekleştiği belirtildi.

"Oldukça başarılı geçti"

Nakli gerçekleştiren ekibin başında olan Dr. Robert Montgomery, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirtirken, nakledilen böbreğin fonksiyonlarının "oldukça normal" seyrettiğini söyledi. Böbreğin yeterli miktarda idrar ürettiği ifade edilirken, hastanın böbrek fonksiyonlarındaki sorunun nakil sonrası normale döndüğü aktarıldı.

İlk kez gerçekleşti

Uzmanlara göre bu operasyon, hayvanlardan insanlara naklin ilk örneği olurken, organ nakli alanında çığır açıcı bir öneme sahip olduğu iddia ediliyor.

Müslümanlar ve Yahudiler arasında tartışma konusu olacak

Öte yandan İslam'da ve Musevilikte haram olan domuzdan organ nakli yapılması dikkat çekerken Müslümanlar ile Yahudiler için tartışma konusu olacak.

 

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