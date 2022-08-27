Bu da oldu! Başıboş köpeklerin başına bekçi dikilecek!

Köpek rantçılarının beslediği ve sorumlu olduğu başıboş köpek saldırıları, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda kimliği hiçbir şekilde tespit edilemeyen zanlılar tarafından gerçekleştirilen köpek zehirleme vakalarının görüntüleri kullanan köpek rantçıları, sosyal medyada algı operasyonu başlatarak başıboş köpek saldırılarının istatistiğini tutulduğu ve çeteleşmelerin yaşandığı sokaklardaki tehlikelere karşı uyarı veren Havrita uygulamasını hedef aldı.

Sosyal medyada başlatılan kara propaganda nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim kararı verildi.

Çocuk ölümlerini görmeyen Antalya Barosu, köpekler için devrede

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, daha önceki kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığını belirterek, “Başvurumuz üzerine Antalya 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, ‘Havrita’ uygulamasının sokak hayvanları için ekstra bir tehlike arz ettiğine vurgu yapılarak, ilk defa bu yönde bir karar verildi. Bu bizim ve hayvan hakları savunucuları için çok sevinç verici bir karar.

Çünkü bir hakim, bir savcı ilk defa bu konuda gerçekten uygulamanın hak ihlaline sebebiyet verdiğini, can kayıplarına yol açtığını kabul ederek bu kararı vermiş oldu” diye konuştu.

İşaretlenmiş bölgelere bekçi dikilecek

Sitenin kayıtları silmesi durumunda erişim engelinin kalkacağını söyleyen Avukat Tanman, alınan kararda sokak hayvanlarının işaretlendiği yerlerin silinmesi gerektiğine yönelik atıfta bulunulduğunu dile getirdi. Nazlı Yağmur Tanman, “Antalya’daki belediyelerle görüşmelerimiz olacak. Emniyetle zaten görüşmeler yaptık.

Aksu ilçesindeki bazı jandarma bölgeleriyle de görüştük. Uygulamada işaretleme yapılan alanlarla alakalı kolluk kuvvetleri bize gereken yardımları sağlayacaklarını bildirdi. Uygulamada daha önce işaretlenmiş bölgelere gece bekçilerinin daha yoğun yönlendirileceği bilgisi verildi. Emniyetten bu konuda çok büyük destek gördük” diye konuştu.

Nazlı Yağmur Tanman, “Şu an uygulama daha fazla kişi tarafından tanındı. Umuyoruz ki site tekrar erişime açılmayacak ve tamamen kapatılması sağlanacak. Havrita uygulamasının sokak canlıları için bir tehlike arz ettiği, alınan kararda açıklanıyor” ifadelerini kullandı.