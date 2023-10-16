Bu da oldu! Avrupa ülkesi hurda almak için Türkiye'nin kapısını çaldı... Tonlarca alacaklar
Avrupa ülkesi Çekya, ilginç bir ithalat adımı için Türkiye'nin kapısını çaldı. Çekya, Türkiye'den hurda tedarik edecek.
235,91 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın 28.ithalatçı ülkesi olan Çekya’dan bir alım ilanı, B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı.
Metal hurda malzeme ithalatı yapma amacıyla kurulmuş Çekya merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den 10/20 ton tercihen bakır ve alüminyum hurda ithal etmek istediklerini yazdı.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, firmanın acil olarak bu ithalatı gerçekleştirmek istediği öğrenildi.
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