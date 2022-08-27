Bu da neyin nesi oluyor! Yok artık daha neler...

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. Ölümden dönen ünlü sanatçı alçılı ayaklarla konser verdi. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı vermişti. Olayın ardından hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde sahneye çıktı. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ayakları alçılı şekilde sahneye çıktığı mekan doldu taştı. Tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen hayranları, Tatlıses'i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi.

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı.

Ayak tarak kemikleri kırılan sanatçı, alçı yapılırken "Akşama sahnedeyim" demişti. Tatlıses'in bu açıklamasının ardından çıkacağı mekanın telefonları kilitlendi. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, yer bulabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenler 20 bin lira ödedi. Arka masadakiler ise 4-10 bin lira arası ücretler karşılığında yer buldu.

Gecenin sonunda ise müşteriler, Tatlıses'in alçısına imza atabilmek için sıraya girdi.

Ne olmuştu?

İbrahim Tatlıses'in, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, minibüste sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kamyonet sürücüsünün ise Tatlıses'ten daha önce çıkarılarak hastaneye sevk edildiği anlaşıldı.