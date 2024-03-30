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Gündem Bu da CHP'nin adayı!.. Tartıştığı kişiye cam bardak attı
Gündem

Bu da CHP'nin adayı!.. Tartıştığı kişiye cam bardak attı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 16:14:00 -

CHP’nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya’nın geçen sene parti toplantısında tartışma yaşadığı kişiye cam bardak fırlattığı ortaya çıktı.

CHP’li Rıza Yalçınkaya’nın parti toplantısında kendisine tepki gösteren bir kişiyle önce sözlü tartışmaya girdiği ardından da masadan aldığı cam bardağı sert bir şekilde hedef gözeterek tartışma yaşadığı kişiye attığı görülüyor.

Salonda bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı ve tepki gösterdiği olay sırasında CHP’li adayı etraftakilerin kontrol etmekte zorlandığı, yandaşlarının da Yalçınkaya’nın tartışma yaşadığı kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce iki dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan, CHP’yi TBMM’de Bartın milletvekili olarak temsil eden ve bu dönem de CHP Bartın Belediye Başkan Adayı gösterilen Yalçınkaya’nın şiddet içeren bu görüntüleri büyük tepki topladı.

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