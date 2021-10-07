Bu da CHP’li belediye! İmamoğlu’nun yaptığını yapmadılar

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Seçim sürecindeki vaatlerini yerine getirmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle indirim vaadi yaptığı konulardaki zamlarıyla gündemden düşmedi. Suya yapmak istediği yüzde 40’lık zammı AK Parti ve MHP’nin çabalarıyla yüzde 15’e indirmek zorunda kalan İmamoğlu, kendisine oy verenlere dahi isyan ettirdi.

İmamoğlu’nun zam merakı İstanbulluların tepkisine neden olurken, bir diğer CHP’li belediyenin su fiyatlarını aynı tuttuğu öğrenildi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi, su faturalarına zam yapmadı. Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda su faturalarına zam yapılmazken, su kaynaklarının her geçen gün azalması göz önüne alınarak 10 metreküpten sonraki su kullanım bedellerine kademeli olarak belirli oranlarda artışlar uygulandı.

1 ile 10 metreküp arası aynı kaldı

Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda meskenlerde halihazırda 3 lira 80 kuruş olan 1 ile 10 metreküp arası su kullanım bedeli aynı kaldı. Bunun yanı sıra her geçen gün su kaynaklarının gerek yağışlar, gerek insan faktörü sonucunda azalması ve yok olması da dikkate alınarak, 11-20 metreküp arası, 21-30 metreküp ve 31 metreküpten fazla kullanımları için metreküp başına artış uygulandı. Bu doğrultuda 11-20 metreküp arası su kullanımı metreküp başına 4.90 TL’den 5.50 TL’ye, 21-30 metreküp arası su kullanımı metreküp başına 6 TL’den 6.50 TL’ye, 31 metreküpten fazla su kullanımı metreküp başına 7.65 TL’den 8.50 TL’ye yükseltildi.

Su tasarrufu vurgusu!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ayfer Küçükhan, Lüleburgaz’ın yüzde 80’inin 10 metreküp ve altında su kullandığını belirtti. Kullanılabilir su kaynaklarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Küçükhan, vatandaşlara da su kullanımında tasarruf çağrısında bulundu. Küçükhan, “10 metreküpten sonraki su kullanım bedellerinde artış yapmamızın nedeni su kaynaklarının her geçen gün daha da azalmasıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın içme suyunu tasarruflu kullanmaya devam etmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir” dedi.