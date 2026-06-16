  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papaz âşıkları kudurdu! Heybeliada İslami eği̇ti̇m merkezi̇ olacak Kira öderken hayati detay! Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü! İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var Sudan'da İHA saldırılarında 1000'den fazla sivil katledildi! Silivri Belediye Başkanı dahil 18 kişi hakkında karar verildi ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü Hain yönetim Kudüs'te büyükelçilik açtı! İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır Berhan Şimşek’ten İmamoğlu açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı adayımız değil’
Yaşam Bu da boşanma halayı! 24 yıllık evliliğin bitişini davul zurnayla kutladı
Yaşam

Bu da boşanma halayı! 24 yıllık evliliğin bitişini davul zurnayla kutladı

Yeniakit Publisher
Osman Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Diyarbakır’da 24 yıldır evli olduğu eşinden boşanan bir kadın, mahkemenin kararını açıklamasının ardından adliye binası önüne getirttiği davul zurnayla halay çekip, kutlama yaptı.

Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, yaklaşık 24 yıllık eşinden ayrılan, adı bilinmeyen kadın ve yakınları, adliye önünde bir araya geldi.

Mahkemenin boşanma kararını vermesiyle sevinç yaşayan kadın, yakınlarının tebriklerini kabul etti. Kadın ve yakınları, davul zurnayla halay çekti.

Adliye binası önündeki kutlamayı görenler, o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 24 yıldır evli olduğu belirtilen kadın, bir süre daha halay çektikten sonra yakınlarıyla bölgeden ayrıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kibarcik

CENABIŞHAK TALAK I VERMİŞ LAKIN DAGLARTASLAR INLER HELE BOYLE DAVUL ZURNA ILE IŞKINCISINDEN NE BULACAK BAKLAIM HEEE
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23