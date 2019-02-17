Bu da balonlu otomobil Antalya'da geçimin balon satarak sağlayan Durmuş Ergün, otomobilinin üstüne bağladığı uçan balonlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Antalya'da balon satışı yapan Durmuş Ergün, otomobilin üzerine bağladığı onlarca uçan balonla trafikte ilgi çekiyor.



Çizgi film kahramanlarının figürlerinin yer aldığı balonları sattığını anlatan durmuş Ergün, elde ettiği gelirle iki kız çocuğunu okutmaya çalıştığını, aynı zamanda hasta babasına baktığını söyledi. Haftanın yedi günü sabahtan akşama cadde cadde gezerek balon sattığını anlatan Ergün, "Geçimimi balon satarak sağlıyorum. Belki arabamın üzerine balonları bağladığım için tepki gösterenler olabilir. Ama başka türlü balonları taşıyamıyorum. Ekmek paramı kazanmak için çocukların bulunduğu sahil ve oyun alanlarına satış yapıyorum" dedi.

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