Bu da arkadaş saltanatı! Bir skandal da CHP’li Buca’da

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen ve yandaş semirtme merkezine dönüşen CHP’li belediyeler liyakatte de sınıfta kaldı. CHP Genel Merkezi tarafından tartışmalı şekilde aday gösterilerek başkan seçtirilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın belediyedeki harcama kalemleri en yüksek 15 müdürlüğü, meclis üyeliği sırasında yakın arkadaşı olan 7 isim arasında pay ettiği ortaya çıktı.

Tartışmalı aday

Her fırsatta liyakatten dem vuran CHP’lilerin bu iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Suat Nezir’in adaylığına rağmen listelerin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala CHP Genel Merkezi tarafından Nezir’in yerine tartışmalı şekilde aday gösterilerek başkan seçtirilen Erhan Kılıç, Buca Belediyesi’ni ahbap çavuş ilişkisiyle yönetiyor. CHP’li başkan Kılıç, belediyedeki harcama kalemleri en yüksek 15 müdürlüğü, meclis üyeliği sırasında yakın arkadaşı olan 7 isim arasında pay etti.

Tuncay Özkan da işin içinde

Tuncay Özkan’a yakınlığıyla bilinen CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın göreve geldiği günden bu yana halktan uzak yönetim anlayışı sergilemesi ve liyakat sahibi çok sayıda memur personel varken ballı makamları yakın arkadaşlarına peşkeş çekmesi, CHP’lilerin liyakatten ne anladığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediyedeki 15 müdürlüğü 7 arkadaşına pay etmiş

CHP’li Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç’ın tarafından yakın arkadaşları arasında pay edilen ballı müdürlükler şöyle:

l Ayşe Kalafat: İmar ve Şehircilik Müdürü / Plan ve Proje Müdürü

l Cemal Yılmaz: Fen İşleri Müdürü / Ulaşım Hizmetleri Müdürü

l Senem Kızak: Sosyal Yardım İşleri Müdürü / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü

l Aykut Doğan: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü / Koordinasyon İşleri Müdürü

l Asiye Avcı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

l Canan Yücel: Kütüphane ve Müzeler Müdürü / Özel Kalem Müdürü

l Oral Tuncer: Arşiv Müdürü / Temizlik İşleri Müdürü / Yapı Kontrol Müdürü

Müdürlerin üstünde gölge müdürler var

Öte yandan, 2 ballı müdürlük verilen isimler arasında yer alan Canan Yücel resmiyette Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü görülürken, fiiliyatta ise bu görevi CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın sürdürdüğü iddia ediliyor.

Kaya’nın kanun ve mevzuatları yok sayarak Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü unvanını kullanarak makam odası, makam sekreteri ve makam aracı kullanması ve belediye personeline emirler yağdırmasının, kurum çalışanları arasında rahatsızlık oluşturduğu ifade ediliyor.

Çağdaş Kaya’nın gölge başkan gibi Buca Belediyesi’ni yönetmesine tepki gösteren bazı partililerin önümüzdeki günlerde CHP’den ayrılacağı belirtiliyor.