Bu cümleden alınacak çok ders var! "Abdullah Gül'ü oraya sokmayın"

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Sosyal medyada özgürlük ve demokrasiden dem vuran 'komünist' eskisi 'faşist yobaz' Orhan Aydın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Polis ve askere kurşun sıkan, savcı katili ve THKO terör örgütü kurucusu Deniz Gezmiş'in, sırf Müslüman kimliği dolayısıyla Abdullah Gül'ü, işgal ettikleri üniversiteye sokmamasıyla ile övünen sözde 'komünist' özde faşist Orhan Aydın, şu ifadelerde bulundu:

"Demem o ki kardeşim.. Abdullah Gül dediğin Deniz Gezmiş'in 'Bu dinci, ırkçıyı okula almayın arkadaşlar' dediği zattır."

Abdullah Gül'ün bu faşist yobazlarla ne işi var?

Zorba ve faşist zihniyetin temsilcisi Orhan Aydın'ın sözleri akıllara şu soruları getirdi:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün, özgürlük ve demokrasiyi sadece kendi amaçları için kullanan bu faşist yobazlarla ne işi var?

- Abdullah Gül, kendisini hedef alan Deniz Gezmiş gibi eşkıyaların önde gelen savunucusu CHP ile şimdi nasıl bir iş kotarmaya çalışıyor?

- Solcu kafa, "Müslümanları okula bile almayın" derken, Abdullah Gül, nasıl bunlarla seçime girmeye ve bu zihniyetin ortak adayı olmaya çalışıyor?