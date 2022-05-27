Bu çikolatalara dikkat! Çok sayıda çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı belli oldu

Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

"Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı."

FABRİKA YENİDEN AÇILDI

Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.

"15 Aralık'ta tüm üretim hatlarını durdurduk, üretilenleri attık. İlerleyen günlerde yapılan tüm testlerimiz negatif çıktı, bu nedenle de fabrikayı yeniden açtık."

"SON 20 YILIN EN BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMASI"

Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük "ürün geri çağırması" olduğunu dile getirdi.

Sadece Fransa'da 3 bin tondan fazla Kinder ürünü piyasadan çekildi.

"TÜKECİLERİN YÜZDE 60'I ARTIK MARKAYA GÜVENMİYOR"

En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40'ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak.

Tüketicilerin yüzde 60'ının artık bu markaya güven duymuyor.

Sağlık skandalında, 81'i sadece Fransa'da olmak üzere 100'den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı. Medyatava

Salmonella nedir, belirtileri nedir ve nasıl bulaşır? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

Söz konusu ürünlerden kaynakladığı sanılan salmonella salgını İngiltere'de 63 çocuğun hastalanmasına yol açmıştı.

Salmonella bakterisi nedir?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Salmonella belirtileri ne?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.