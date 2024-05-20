Bu çiçeğin ömrü sadece 15 gün

Yozgat’ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan yöreye özgü laleler, doğaya renk katıyor. Ömrü sadece 15 gün olan bu eşsiz güzelliği görme fırsatı yakalayan vatandaşlar ise kendilerini şanslı hissediyor.

Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Kendine has kokusu ve görünümü olan lalelere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları gezi etkenlikleriyle, ömrü 15 gün olan Cehrilik lalesini fotoğraflama imkanı buldu. Arılar için de önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl Mayıs ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Vatandaşlar Cehrilik lalesinin koruma altına alınmasını ve endemik bir tür olarak literatürlere girmesini istiyor. Şakayık ailesinin bir üyesi olan ve endüstriyel alanda ticareti yapılan Cehrilik lalesinin doğal antioksidan etkiye sahip olduğu da bilinirken lalenin ismini yaşatmak ve tanıtımını yapmak amacıyla daha önce Yozgat Belediyesi, Cehrilik lalesi kolonyası üretmişti.

“Korunması gereken bir yer”

Cehrilik lalesini ilk defa gördüğünü söyleyen doğa tutkunu Yeşim Pırlanta, gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde yöreye özgü laleleri de görme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Pırlanta, “Cehrilik lalesini ilk defa görüyorum, çok beğendim ve gerçekten görülmesi gereken bir yer. Burasını herkese tavsiye ediyorum. Biz de lalenin sonuna yaklaştık, iyi ki de gelmişiz. Cehrilik lalesinin de endemik bir bitki olduğunu duydum, 15 gün bir ömrü varmış ama korunması gereken bir yer burası” dedi.

"Yozgat için önemli bir değer"

Cehrilik lalelerini ilk kez gördüğünü belirten Nurdan Taşarsu ise “Yozgat’ta doğa yürüyüşüne çıktık, bugün cehrilik bölgesine ben de ilk kez geldim. Endemik bir tür olduğunu duydum ve 15 günlük bir ömrü varmış, bu yüzden koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yozgat için önemli bir değer ve burası doğa harikası bir yer ve herkesin de gelip burayı görmesini istiyorum. Biz de sonuna yaklaştık ve hala solmamış olan var. Onları gördük. biz çok şanslıyız” diye konuştu.