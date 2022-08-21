  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza
Aktüel

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza

Bolu'da, doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:55:00 -
Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23