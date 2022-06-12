Bu cehaletle ilgili değil, beyinsizlikle ilgili! İnsanın içinden "oh olsun" demek geliyor

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Türkiye'de, hiçbir suç işlememiş olsalar bile polisten, savcıdan ve hâkimden çok korkanlar olduğunu belirterek, bu kişilerin "kendini kazıklatanlar" sektörünü ayakta tuttuğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin hiçbirinin aklına, "Banka hesabımı PKK ele geçirmiş olsa bile niçin altınlarımı bozdurup sana getireyim, ne alakası var" diye sormanın gelmediğine dikkat çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Ekonomi deyince akla hangi sektörler geliyor? Tarım, sanayi, hizmet sektörleri.

Türkiye'de bir de "dolandırıcılık" sektörü var, okullarda okutulmaz.

Bu, kumar gibi "illegal" bir sektördür.

Enselenip içeri giren çoktur ama büyük paralar kazanan da hiç yabana atılmamalıdır.

Türkiye'de tabii bir de "kendini kazıklatanlar" sektörü var.

Bunların içinde "herhalde akıllıdır" dedikleri üniversite profesörleri falan da var.

"Vesayet" sevdikleri için dolandırıcı kendini "devlet memuru" olarak tanıtınca yelkenleri suya indiriyorlar...

Hiçbir suç işlememiş olsalar bile polisten, savcıdan ve hâkimden çok korkuyorlar.

Hani eskiden de bir "şahit yazarlar" korkusu vardı...

Hiçbirinin aklına, "Banka hesabımı PKK ele geçirmiş olsa bile niçin altınlarımı bozdurup sana getireyim, ne alakası var?" diye sormak gelemiyor.

"Niçin gizli kapaklı, parolalı marolalı iş yapıyorsunuz?" diyemiyorlar.

Çünkü karşılarında otorite(!) konuşuyor...

Bu cehaletle ilgili değil, beyinsizlikle ilgili.

***

Bir de internet kazığı çıktı.

Sitelere sahte ev fotoğrafları yüklüyorlar, tuzaklarına düşürdükleri kişiden ya depozito ya da düpedüz kiranın kendisini aldıktan sonra aradınsa bul...

Burada otorite saygısı değil "ucuzculuk" ve "açıkgözlülük" zaafı var.

Ucuza bulduk, aman kaçırmayalım...

Çünkü bir tek sen akıllısın.

Ezbere iş yapmayacaksın, önce gidip evi gezeceksin, ancak ondan sonra kaparo ya da ne verirsen vereceksin...

Bunlardan biri, dolandırıcı somut bir miktar da talep etmediği halde kendisi "gönlünden ne koparsa" göndermiş... Bir aylık kira bedeli...

İnsanın içinden "oh olsun" demek geliyor."