Bu cehaleti şimdiye kadar nasıl gizledi?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cahilane sözlerini değerlendirdi.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümleri:

Kılıçdaroğlu, Hatay'da yaptığı bir konuşmada eline tutuşturulan kâğıttan bir şiir dizesi okuyor. Şair Necip Fazıl Kısakürek'ten. Kılıçdaroğlu bu ismi tanımadığı ya da tam hatırlayamadığı için izleyenlere doğrulatma ihtiyacı hissediyor: "Necip Fazıl şair miydi?" Sonra şiirden iki dize okuyor, onu da yalan yanlış şekilde. Anlayacağınız çorbaya dönüyor. Kılıçdaroğlu mutlu bir şekilde gülümsüyor, içinde bulunduğu durumun farkında bile değil. Dinleyenler de şaşkın ama ses çıkaramıyor, alkışlıyorlar konu kapanıyor.

Peki konu gerçekten kapanıyor mu? Bazı şeyler vardır ki bilgisizlikle açıklanamaz. Cehalet demeye de dilim varmıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in şair olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile bilir. O çok bilinen dizeleri kâğıttan bile düzgün okuyamayan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Türk siyaseti bu kadar bilgisizliği hak ediyor mu? Atatürk'ün 15 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'ye böyle bir lider yakışıyor mu?

Kılıçdaroğlu'nun sadece bir sözüyle bu kanaate varmadım. Bunun gibi onlarcası var. Hz. Ali'yi kitapları olan bir İslam düşünürü zannetmesinden çok bahsetmeyeceğim, Aleviler zaten gereken cevabı vermişti. Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını zannetmesine ne diyeceğiz? Atatürk'ün 1939 yılında "Zeytin Kanunu" çıkardığını söylemesi vs. Bu liste böyle uzayıp gider. Gaflarına hiç girmiyorum, yüzlerce var.

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(...)

Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğiyle CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmayı ve cumhurbaşkanlığına aday olmayı başardı. Bugüne kadar kendisini nasıl gizledi hâlâ anlayamıyorum. CHP içindeki mesai arkadaşları hiç mi anlamadı? Dünyadan bihaber olduğunu söyleyecek tek kişi çıkmadı mı? Gerçekten hayret uyandırıcı. Ama Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik olarak dünyanın en önemli ülkelerinden biri. 14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Böyle önemli bir ülke, bu kadar bilgisizliği asla kaldırmaz. Daha fazlasını söylemeye de dilim varmıyor.