Bu çayı tüketen yaşadı! Hem zayıflatıyor, hem ruh halini düzenliyor: Yüzde 80'inden fazlası gitti! Hemen yapın

Bel incelten, yağ yakımını hızlandıran ve hızlı kilo vermeyi destekleyen doğal mucize safran çayı ile tığ gibi bir görünüme girmeye hazır mısınız?

Kilo verme konusunda size yardımcı olacak, diyet yapmadan zayıflamanızı sağlayacak bir yöntem arıyorsanız, safran özleri işinize yarayabilir. İşte mucize baharat safranın kilo verme konusundaki etkileri, faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

Safran, Crocus sativus çiçeğinin stigma adı verilen ipliksi yapılarından gelir. Oldukça nadidedir.

Öyle değerli ki her çiçekten sadece üç safran ipliği çıkar.

Şifacılar safranı binlerce yıldır sindirim, detoks ve hatta tümörleri tedavi etmek için safran özleri kullanır.

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Her gün safran tüketmek, göbekten kurtulmanızı, sindiriminiz düzenlemenizi, fazla yağların parçalanmasını sağlar.

Sizi bütün bir gün tok tutarak kilo vermenizi kolaylaştırır.

Faydaları, tarifi ve kullanımı oldukça basit bir zayıflama ipucu… Her gün bir miktar safran çayı tüketerek, zahmetsizce kilo vermeye başlayabilirsiniz.

İsterseniz, hazırladıktan sonra soğutup biraz bu ve limon ekleyerek yaz aylarında keyifle tüketebilirsiniz.

Hem vücudunuza, hem hafızanıza faydalı, depresif hallerin düşmanı safran mucizesi ile tanışın.

Son zamanlarda safran ve aktif bileşeni krosin, araştırmacıların dikkatini çekti ve beyin üzerindeki koruyucu etkileri, ruh hallerini dengeleme yeteneği, kilo vermenize yardımcı olma potansiyeli ve daha fazlası için kapsamlı araştırmalara konu oluyor.

Safran bitkisi yağ yakıcı özellik taşıdığı, hatta kolesterolü düşürmek amaçlı kullanıldığı için kilo vermenin yanı sıra sağlığınızı da güçlendirir.

Diyet programı uygulayıp düzenli olarak egzersiz yapanlar, safran çayı tüketerek fazla yağlarından daha hızlı kolay kurtulabilirler.

Safran çayının faydaları üzerine yapılmış olan pek çok araştırma, çayın metabolizma hızını arttırdığını ve yağ yaktığını kanıtlamıştır.

Araştırmalar, safran özü takviyesi almanın kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermiştir. 8 haftalık bir çalışma, safran özü alan bireylerin iştah, bel çevresi ve toplam yağ kütlesinde önemli bir azalma olduğunu gösteriyor.

Safranın içerisindeki iki özel antioksidan, onun oldukça özel yapan nedenlerdendir. Crocin ve crocetin, adı verilen bu antioksidanlar aynı zamanda safranın canlı kırmızı renginden sorumlu olan antioksidanlardır ve yemek yemeğe olan isteğinizi azaltırlar.

Yoğun tokluk hissi, safranın güçlü kilo verme özelliklerinden sadece biridir.

İşte her gün tükettiğinizde belinizi incecik yapacak tarif…

Bir tutam safran (6-7 iplik)

1 çay kaşığı tarçın

Limon

Bir bardak sıcak su içerisinde 67 adet safran ipliğini atın. 5 dakika kadar demlemeye bırakın. Süzün. İçerisinde tarçın kabuğu ve limon kabuğu ekleyin.

Safran çayının tadı serttir, limon ve tarçın ayarını damak lezzetinize göre ayarlamalısınız.

Her gün kahvaltıdan yaklaşık 1 saat sonra bir bardak safran çayı tüketin, ilk günden itibaren daha tok hissedeceksiniz. Birkaç gün içinde daha düzgün bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz.

Safran çayı tüketerek 2-3 gün içinde daha düz bir mideye sahip olduğunuzu göreceksiniz.

Düzenli kullanımda safran çayı, yağlarınız parçalayacak, göbeğinizi eritecek.

Safran çayı diyetsiz kilo vermenize destek olur ancak etkisinin hızlanması için düşük kalorili ve sağlıklı bir beslenme sistemi tercih etmelisiniz.

Spor öncesi tüketerek etkilerini artırın.

SAFRAN BEYNİNİZE DE FAYDALI…

Safran tüm bu kilo verme etkilerinin yanı sıra sağlığınız için de oldukça faydalı…

Safran, güçlü antioksidanlar olarak işlev gören ve hücreleri kansere yol açabilecek serbest radikallere ve oksidatif strese karşı koruyan yağ hücrelerini parçalayan ve açlık tokluk hormonlarına etki eden bir dizi bitki bileşiği içerir.

Araştırmacılar, safranın aktif bileşeni olan krosinin beyin hücrelerinizi genç ve keskin tuttuğunu göstermiştir.

-Safran tüketmek, ruh halini iyileştirir.

-Hafızayı güçlendirir

-Beyni oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.

-Ruh hali, beyin ve kilo kaybı faydalarını istiyorsanız, safran sıvı özü veya safran takviyeleri de kullanabilirsiniz. Takviye almadan önce doktorunuza danışmalısınız.





Dikkat çekilen bir konuda kişiye güç ve kuvvet vermesidir çünkü safranda aynı zamanda bolca vitamin bulunur. Sahip olduğu vitaminler sayesinde ise kişinin daha dinamik olmasını sağlar.

Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. - Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar. - C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

UYARI VE ÖNLEMLER

Yemek pişirmede kullanıldığında safran, insanlarda çok az bilinen yan etki veya alerji ile güvenlidir. Çalışmalar, insanların günde 1,5 grama kadar safranı güvenli bir şekilde alabileceğini gösterse de sadece 30 miligram safranın sağlık yararları elde etmek için yeterli.

5 gram veya daha fazla safranın yüksek dozlarının toksik etkileri olduğu gösterilmiştir.