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Bu çay yaz sıcaklarında en iyi dostunuz olacak! Neden mi?

Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanıza en çok yardımcı olan meyvelerin başında hiç kuşkusuz karpuz gelir. Ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı olan karpuzun çekirdeği de tam bir şifa deposudur. Peki, karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Bu çay yaz sıcaklarında en iyi dostunuz olacak! Neden mi?

Yaz mevsiminin geldiği karpuzun tezgahlarda yer almasıyla anlaşılır. Kahvaltıdan, akşam yemeğine kadar her öğüne eşlik eden karpuz ölçülü tüketildiğinde son derece faydalıdır. Her gün bir üçgen dilim karpuz tüketmek bedeninizi kalp hastalıklarından, kansere kadar birçok hastalığa karşı korur.

Çekirdekleri kıymetli

Karpuz yerken genellikle çekirdekler özenle ayıklanır. Uzmanlara mide ve apandisit sorunu yaşanmaması için çekirdeklerin yenmemesi gerektiğini belirtir. Özellikle ödem atma konusunda bir hayli işe yarayan bu çekirdeklerin nasıl tüketilmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte, karpuz çekirdeğinin faydalarından yararlanmanın en kolay yöntemi!

Karpuz Çekirdeği Çayı Nasıl Yapılır?

4 yemek kaşığı taze karpuz çekirdeğini 2 litre suda 15 dakika kadar kaynatın.

Hazırladığınız bu 2 litre çayı 2 gün boyunca tüketin. 1 gün ara verin.

Bunu 2 hafta boyunca tekrarlayın.

Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?

Karpuz çekirdeği çiğ olarak da tüketilebileceği gibi tadını sevmeyenler için kavrularak da tüketilebilir.

Kavrulmuş Karpuz Çekirdeği Nasıl Yapılır?

1. Karpuz çekirdeklerini bir gece suda bekletin.

2. Birkaç gün filizlenmeleri için bekletin.

3. Sert kabuğu soyun ve kabukları fırında veya güneşte kurutun.

4. Kuruttuğunuz çekirdekleri tavada kavurun.

5. Lezzetini arttırmak için az miktarda zeytinyağı ve tuz ekleyebilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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