Bu çay yağ depolarını eritiyor! Sen de incel, sakın vazgeçme: Göbek eriten, zayıflatıcı çay savaş veriyor!

Yağ yakıcı zayıflatıcı çayı vücut için ilk etapta yağlara yönelir. Yağları hızlı bir şekilde yakar. Zayıflama çayı arayanlar; Daha zayıf görünmek için göbek yağlarından nasıl kurtulacağız diye düşünenlere müthiş karışım tarifi veriyoruz!

Malzemeler:

1 su bardağı demlenmiş yeşil çay

Birkaç dal taze nane

1 rulo kabuk tarçın

2 adet limon

750 ml su

Hazırlanışı:

Demlediğiniz 1 su bardağı yeşil çayı geniş bir sürahiye

koyun. Ardından üzerine nane yaprağı, 1 tane rulo kabuk tarçın ve 2 adet

limonun suyunu ekleyin. Son olarak 750 ml su daha ilave edin ve karıştırın.

Afiyetle günde 3 bardak tüketin.