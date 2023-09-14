Bu çay yağ depolarını eritiyor! Sen de incel, sakın vazgeçme: Göbek eriten, zayıflatıcı çay savaş veriyor!
Hızlı yağ yakmanızı sağlayacak böylece kilo vermenizi kolaylaştıracak mucizevi bir çay tarifi olduğunu biliyor muydunuz? Zorlanmadan kilo vermeyi hedefliyorsanız birazdan vereceğimiz tarif tam size göre. Tarifleri ile yaşamımızı kolaylaştıran Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, bizi hayattan soğutan yağ depolarını eriten mucize bir çay tarifi verdi. Bütünüyle doğal içerikli bu mucize çayı mutlaka deneyin!
Yağ yakıcı zayıflatıcı çayı vücut için ilk etapta yağlara yönelir. Yağları hızlı bir şekilde yakar. Zayıflama çayı arayanlar; Daha zayıf görünmek için göbek yağlarından nasıl kurtulacağız diye düşünenlere müthiş karışım tarifi veriyoruz!
Malzemeler:
1 su bardağı demlenmiş yeşil çay
Birkaç dal taze nane
1 rulo kabuk tarçın
2 adet limon
750 ml su
Hazırlanışı:
Demlediğiniz 1 su bardağı yeşil çayı geniş bir sürahiye
koyun. Ardından üzerine nane yaprağı, 1 tane rulo kabuk tarçın ve 2 adet
limonun suyunu ekleyin. Son olarak 750 ml su daha ilave edin ve karıştırın.
Afiyetle günde 3 bardak tüketin.