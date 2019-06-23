Bu çay ile metabolizmanız harekete geçecek

Kilo problemiyle ilgili bir sorunu olmayanı bulmak gerçekten son derece güç. Her geçen gün daha da hareketsizleşen çalışma hayatı alınan kiloların da en büyük sebebi. Hareketsizliğe yanlış beslenme, su içme alışkanlığının olmaması ve düzensiz uyku da eklenince metabolizma kendini duraklamaya alıyor. Peki, metabolizmayı hızlandırıp, fazla kilolardan hızlıca kurtulmak mümkün mü?

Metabolizma hızlandıran gıdalar

Metabolizma hızı denildiğinde akla öncelikle tarçın gelir. Tarçın sağlık için son derece faydalı bir üründür. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde tarçın birçok sağlık sorununu önleyeceği gibi metabolizmayı da hızlandırır. Elbette, tarçının yanına eklenecek bir arkadaş etkiyi iki katlayacaktır.

Defne yaprağı

Defne yaprağı sağlık için son derece faydalı bir ürün. Defne yaprağını genellikle tavuk ve balık yemeklerinde kullanırız. Ancak bu bitki düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli faydaları vardır. Solunum sorunları için bir numaralı çözüm yolu olan defne yaprağı aynı zamanda hazımsızlık problemleri için de kıymetlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden cilt sağlığına kadar birçok konuda faydalı olan defne yaprağı metabolizmayı da hızlandırır.

İşte, metabolizmanızı çalıştıracak şahane çay tarifi:

Malzemeler

5 adet defne yaprağı

1 adet çubuk tarçın

4 su bardağı su

Bal

Limon

Öncelikte 4 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynayan suya defne yapraklarını ve tarçını ilave edin.

Defne yaprağı ve tarçını yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Servis sırasında çayınızı limon ve balla tatlandırabilirsiniz.

Ayrıca hazırladığınız bu çayı yaklaşık bir hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Arzu etmeniz halinde çayı soğuk da içebilirsiniz.

Afiyet olsun.