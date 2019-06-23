0553 313 94 23

Bu çay ile metabolizmanız harekete geçecek

“Kilo veremiyorum” diyenlerin yüzünü güldürecek şahane bir çay formülü açıklıyoruz…

23 Haziran 2019 Pazar 15:13
Bu çay ile metabolizmanız harekete geçecek

Kilo problemiyle ilgili bir sorunu olmayanı bulmak gerçekten son derece güç. Her geçen gün daha da hareketsizleşen çalışma hayatı alınan kiloların da en büyük sebebi. Hareketsizliğe yanlış beslenme, su içme alışkanlığının olmaması ve düzensiz uyku da eklenince metabolizma kendini duraklamaya alıyor. Peki, metabolizmayı hızlandırıp, fazla kilolardan hızlıca kurtulmak mümkün mü?

Metabolizma hızlandıran gıdalar

Metabolizma hızı denildiğinde akla öncelikle tarçın gelir. Tarçın sağlık için son derece faydalı bir üründür. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde tarçın birçok sağlık sorununu önleyeceği gibi metabolizmayı da hızlandırır. Elbette, tarçının yanına eklenecek bir arkadaş etkiyi iki katlayacaktır.

Defne yaprağı

Defne yaprağı sağlık için son derece faydalı bir ürün. Defne yaprağını genellikle tavuk ve balık yemeklerinde kullanırız. Ancak bu bitki düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli faydaları vardır. Solunum sorunları için bir numaralı çözüm yolu olan defne yaprağı aynı zamanda hazımsızlık problemleri için de kıymetlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden cilt sağlığına kadar birçok konuda faydalı olan defne yaprağı metabolizmayı da hızlandırır.

İşte, metabolizmanızı çalıştıracak şahane çay tarifi:

Malzemeler

  • 5 adet defne yaprağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 4 su bardağı su
  • Bal
  • Limon 

Öncelikte 4 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynayan suya defne yapraklarını ve tarçını ilave edin.

Defne yaprağı ve tarçını yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Servis sırasında çayınızı limon ve balla tatlandırabilirsiniz.

Ayrıca hazırladığınız bu çayı yaklaşık bir hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Arzu etmeniz halinde çayı soğuk da içebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu
    1. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    2. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    3. Ünlü isimler sandık başında
    4. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    5. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    6. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    7. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    8. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    9. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    10. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    11. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    12. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    13. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    14. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    15. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    16. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    17. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    18. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    19. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    20. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    21. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    22. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    23. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    24. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    25. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    26. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    27. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    28. Bursaspor, yeni başkanını seçti
    29. Darbeci Sisi’den küstah hareket!..
    30. Vali Çeber, Çayeli Tanıtım Filmi..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?