Bu çay beyin hücrelerini yeniliyor: Beyne ve hafızaya can verdi! ihtiyaç sahibi herkes yapsın! Süper çay...

Demlenmesi 3 dakika faydaları anlatmakla bitmeyen yasemin çayı çok yararlı. Alzheimer ve unutkanlık gibi rahatsızlıklara da iyi gelen yasemin çayını hazırlamak çok basit. Peki yasemin çayının faydaları neler? İşte yanıtı...

YASEMİN ÇAYININ FAYDALARI

Cilt sağlığını iyileştirir

Yasemin çayında bulunan ECGC maddesi size kusursuz bir cilt de verebilir. 2016 yılında yapılan bir inceleme, EGCG'nin akne ve yağlı cildi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu. Bir 2021 incelemesi ayrıca, yasemin çayı özü veya yeşil çay özünün topikal kullanımının akne tedavisinde ağızdan almaktan daha etkili olduğunu buldu.

Hayvan çalışmalarını inceleyen 2019 tarihli bir analiz, yasemin çayında bulunan antioksidanların güneş hasarını azaltabileceğine ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olan kolajen yıkımını önlemeye yardımcı olabileceğine işaret ediyor.

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Beyin fonksiyonunu geliştirir

2017 yılında yapılan bir inceleme, yasemin çayının hafızayı, dikkati ve genel beyin fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak araştırmacılar, hem kafein hem de L-theanine'in beyne yardımcı olduğu bilindiği için bu faydaların hangi maddeden gerektiğini tam olarak belirleyemediler. Diğer araştırmalar da yasemin çayındaki L-theanine ve kafeinin beyin gücünü artırabileceğini ortaya koydu.