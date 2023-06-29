Bu çanta tam tamına 63 bin dolara satıldı

Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine "Mikroskopik El Çantası" adını takarak, çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etti.

Çanta, 657'ye 222,700 mikron boyutlarından bile küçük.

Çanta, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı.

Mikroskopla satıldı

Çantanın görülebileceği dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.

Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.

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