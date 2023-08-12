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Kültür - Sanat Bu caminin kubbesi herkesi şaşırtıyor
Kültür - Sanat

Bu caminin kubbesi herkesi şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-12 16:42:00 -
Bu caminin kubbesi herkesi şaşırtıyor

Amasya'da bulunan caminin kubbesinde kilise dönemine ait figürler yer alıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-caminin-kubbesi-herkesi-sasirtiyor-58746

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