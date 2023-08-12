Bu caminin kubbesi herkesi şaşırtıyor
Amasya'da bulunan caminin kubbesinde kilise dönemine ait figürler yer alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-caminin-kubbesi-herkesi-sasirtiyor-58746
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Amasya'da bulunan caminin kubbesinde kilise dönemine ait figürler yer alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-caminin-kubbesi-herkesi-sasirtiyor-58746
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